Más de 40 familias se unen a la Revuelta de la España Vaciada desde el Bierzo

Hoy se cumplen siete años de la toma de Madrid por los pueblos. El 31 de marzo 2019, una manifestación histórica sentó las bases de lo que en adelante se ha llamado la Revuelta de la España Vaciada, un movimiento social que lucha contra la despoblación rural, el abandono institucional y la desigualdad territorial. Y con motivo de esta celebración que pretende visibilizar la grave crisis estructural de esa parte de España, el Centro de Desarrollo Rural (CDR) AFA Bierzo ha puesto en valor la llegada a la comarca de 42 nuevas familias en los últimos tres años. Todas dentro del programa de asentamiento rural que impulsa la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder). Se llama 'Volver al Pueblo' y ha supuesto un revulsivo para muchos municipios bercianos.

"Son familias que han iniciado un nuevo proyecto de vida en el Bierzo y que contribuyen a revitalizar municipios afectados por la pérdida de población, generando nuevas oportunidades sociales y económicas", subrayan desde AFA Bierzo, que ofrece atención integral y acompañamiento a esas personas que quieran asentarse en la comarca, con apoyo en la búsqueda de vivienda y/o empleo, para su integración en la comunidad, escolar, de conciliación y para el emprendimiento, entre otros.

Los nuevos vecinos del Bierzo son, principalmente, familias procedentes de otros puntos de España, pero también hay ciudadanos llegados de Venezuela, Cuba o Colombia y, en menor medida, de Argentina, República Dominicana, México, Canadá, Mauritania, Argelia, Nigeria, Afganistán y Ucrania, según los datos facilitados por la entidad. Unidades familiares que se han asentado, sobre todo, en el entorno rural de Ponferrada; pero que también han elegido Bembibre y Puente de Domingo Flórez. Entre los destinos igualmente figuran municipios como los de Arganza, Balboa, Benuza, Cacabelos, Carucedo, Carracedelo, Castropodame, Congosto, Corullón, Peranzanes, Sancedo, Toral de los Vados, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda y Villafraca. Aunque en todos ellos la representatividad es menor que en los tres primeros.

Mapa de municipios de acogida en el Bierzo.DL

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema. No hay oferta suficiente en los pueblos del Bierzo y esto supone un freno para nuevas llegadas. Al respecto, el Centro de Desarrollo Rural de AFA Bierzo realiza una labor de mediación entre personas y entidades propietarias de viviendas vacías y familias interesadas en ocuparlas. Además, de la mano del Consejo Comarcal del Bierzo, el CDR puso en marcha, hace justamente un año, una Oficina de Vivienda Rural, a través de la que se ofrece asesoramiento a propietarios sobre ayudas a la rehabilitación, beneficios económicos y fiscales, etcétera. Ello para favorecer el arrendamiento.

"La llegada de nuevas familias a la comarca no ha supuesto un gran cambio solo para estas personas, sino también para las comunidades rurales de acogida, que se han beneficiado en ámbitos como la soledad no deseada, el mantenimiento de unidades y rutas escolares, la supervivencia de bares o el relevo generacional en comercios", subrayan desde el CDR AFA Bierzo.