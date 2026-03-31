Ponferrada estrena el acceso al polígono industrial de La Llanada

El acceso de dos kilómetros desde Santo Tomás de las Ollas al polígono industrial de La Llanada (Ponferrada) ya está arreglado. Con semanas de retraso sobre la previsión inicial debido a las "trabas" -recordó la concejala de Fomento, Lidia Coca- puestas por la oposición del PSOE agarrándose a la existencia de una calzada romana, el vial ha sido reasfaltado para dejar atrás la etapa de "camino de cabras" en la que el pedáneo de Santo Tomás, Carlos Fernández, llegó a sembrar plantas en los socavones a modo de reivindicación.

"Lo hemos hecho por el bien de las empresas del polígono industrial y, sobre todo, por los trabajadores que día a día utilizan ese vial", aseguró Coca. La empresa Excarbi se ha encargado de una intervención que ha supuesto una inversión de algo más de 495.000 euros, con una baja del 16% sobre el presupuesto de licitación, que había sido de 590.000 euros. "Vendrá muy bien para las arcas municipales", dijo la edil.

Carretera de acceso a La Llanada.L. DE LA MATA

El arreglo del acceso a La Llanada está en la antesala de que la Junta de Castilla y León inicie las obras de ampliación de este polígono, con una inversión de diez millones de euros, para sumar 35 nuevas hectáreas, hasta las 170 hectáreas. "Esperemos que se pueda conformar gobierno lo antes posible puedan iniciarse los planes que teníamos en marcha", apuntó Lidia Coca.