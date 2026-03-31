El Consejo Comarcal del Bierzo se suma la a Red de Espacios Test Agrarios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El pleno del Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado hoy, por unanimidad, su adhesión a la Red de Espacios Test Agrarios (RETA), convirtiéndose en el primer territorio de Castilla y León en integrarse en esta iniciativa de apoyo al emprendimiento agrícola. Esto supone un avance en las funciones del Banco de Tierras y un acompañamiento integral para quienes deseen incorporarse al sector hortícola, brindando formación y recursos en sus primeras etapas. A nivel nacional, existen 16 espacios de este tipo, siendo ahora el primero en el Bierzo.

Durante la sesión también se aprobó el convenio con la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de brigadas de prevención de incendios, que se gestionarán a través de la empresa pública Tragsa. El acuerdo supone una inversión anual de cerca de 2,3 millones de euros, con una aportación autonómica de 630.000 euros, y permitirá formar cinco brigadas de siete miembros cada una, operativas durante todo el año.

Por su parte, el portavoz del PP y alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, destacó la importancia de apoyar el plan RETA y también el "esfuerzo realizado" por el Consejo Comarcal del Bierzo y la Junta de Castilla y León para "dar salida a un problema técnico de contratación" y "agradecer la ampliación de estas brigadas para, entre todos, paliar la situación".

Del mismo modo, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, respaldó ambos acuerdos. En lo que respecta al convenio con la Junta, señaló que permitirá al Consejo "trabajar con la mayor celeridad" y destacó la "modesta" cuota de 300 euros por pertenecer a RETA, justificada por los beneficios y la asesoría directa que aporta el Banco de Tierras.

La sesión también sirvió para despedir a la consejera Mabel Fernández, tras su elección como procuradora en las Cortes en las últimas elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, y para suscribir la moción del PSOE contra la LGTBfobia en el deporte.