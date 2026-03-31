La Ciuden cataloga el paso de Sorolla por Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La exposición Soroya a través de la luz. De la tradición a la modernidad fue un éxito en La Térmica Cultural de Ponferrada, con más de 40.000 visitas entre mayo y octubre del año pasado, y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha decidido darle continuidad con la publicación de un catálogo oficial sobre la muestra de 40 obras originales y otras piezas de joyería e indumentaria de la época, una sala virtual y una experiencia inmersiva. Lo ha hecho de la mano de la editorial This Side Up. La publicación se completa con textos de los conservadores del Museo Sorolla, Covadonga Pitarch y Luis Alberto Pérez Velarde; de la jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena Robredo; o del técnico del Área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, Eneas Bernal.

«El catálogo examina por qué la obra de Joaquín Sorolla continúa cautivando un siglo después, cuál fue la realización del autor con Castilla y León, así como la importancia de la combinación de su obra con la sala virtual y la de realidad virtual que acompañaron a la exposición. Del mismo modo, se aborda cómo las pinturas de Sorolla son capaces de dialogar con las preguntas y sensibilidades del tiempo actual, que fue el argumento principal de Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad», explican las comisarias de la exposición, la doctora en Historia del Arte Alicia Vallina y la directora del Área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, Concepción Fernández.

Además de conjugar la época de Sorolla con los tiempos actuales, la exposición contó también con la particularidad del escenario en el que se ubicó. En este sentido, el catálogo también recoge cómo esta muestra compuesta por las obras del pintor valenciano, por la joyería y la indumentaria tradicional, y por los elementos tecnológicos pudo insertarse de esa forma tan particular en un espacio industrial como es la Sala Condensadores de La Térmica Cultural, «un referente hoy día como espacio cultural en la comarca del Bierzo», afirman las mismas fuentes.

La Fundación Ciudad de la Energía y This Side Up han realizado una tirada de 750 ejemplares del catálogo, que se puede adquirir (30 euros) en La Térmica Cultural y de forma online en la página web de la editorial.