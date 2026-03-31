Procesión nocturna en Flores del Sil y música para el Martes Santo en Ponferrada

Martes Santo en PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Ponferrada se sumergió en el Martes Santo con una jornada cargada de emoción, que combinó la solemnidad de una procesión nocturna con la belleza de un concierto sacro. La bodega del Castillo de los Templarios se convirtió en un escenario único, donde los sonidos de la Pasión cobraron vida gracias a la Coral Solera Berciana, que organiza la Real Hermandad de Jesús Nazareno. A las diez de la noche, la iglesia de Santiago Apóstol, en Flores del Sil, se transformó en el punto de partida de la procesión organizada por la Cofradía de Santiago Apóstol. Los pasos del Santo Cristo del Camino y de Nuestra Señora de la Esperanza del Camino protagonizaron un momento de tradición, sentimiento y fe.