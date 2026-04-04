El Encuentro y el Santo Entierro centran el Viernes Santo en Ponferrada

Publicado por M. Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

Los clarines y timbales rasgaron el silencio del amanecer para convocar a los hermanos de la Real Hermandad de Jesús Nazareno y anunciar el sobrecogedor drama de la Pasión en el Viernes Santo en Ponferrada.

A partir de las nueve de la mañana, desde la iglesia de San Andrés partió la Procesión del Encuentro, con los pasos de la Oración en el Huerto, la Flagelación, el Ecce Homo, Jesús Nazareno, San Juanín y Nuestra Señora de la Soledad. En el instante del «encuentro», se representa el dolor más profundo y el amor infinito entre madre e hijo antes de la crucifixión, convirtiéndose en uno de los momentos más intensos y conmovedores de la Semana Santa de Ponferrada.

Por la tarde, a las cinco, se celebró la Solemne Liturgia de la Muerte del Señor en la Basílica de la Encina. Y desde este mismo templo, dio comienzo la Procesión del Entierro, con sus trece pasos: la Oración en el Huerto, la Flagelación, el Ecce Homo, Jesús Nazareno, la Verónica, el Cristo de la Esperanza, el Calvario, la Lanzada, la Piedad, la Cruz Desnuda, la Conducción al Sepulcro, la Sagrada Urna y Nuestra Señora de la Soledad. Recorrió las principales calles de la ciudad envuelta en un profundo silencio, la procesión, cargada de respeto y recogimiento, expresa el dolor por la muerte de Cristo. A su llegada al Ayuntamiento, se celebró el solemne desenclavo.

Otro momento de la procesiónM. MACÍAS