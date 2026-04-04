Roma se asienta en las orillas del Sil en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Gran Mercado Romano de Ponferrada abrió sus puertas en los Jardines del Sil con 82 puestos procedente de toda España. Esta iniciativa, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada se podrá visitar hasta el domingo. El espacio se llena de animación itinerante, espectáculos de recreación histórica y actividades pensadas para todas las edades, combinando ocio y cultura en una experiencia única durante la Semana Santa, además de productos tradicionales. Se puede visitar de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 horas, hasta el cierre.