Rescatado un motorista tras caer por un desnivel en una pista forestal de Peranzanes

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió durante la mañana de este sábado una compleja operación de rescate en el término municipal de Peranzanes, en la provincia de León. El incidente se produjo en una pista forestal situada al este de la localidad de Fresnedelo, donde un motorista de 45 años sufrió una caída por un desnivel, resultando herido con diversas contusiones.

La alerta se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 10:38 horas. De inmediato, se activó un protocolo de respuesta que incluyó una multiconferencia entre Emergencias Sanitarias - Sacyl y el Centro Coordinador de Emergencias. Mientras los sanitarios ofrecían las primeras instrucciones telefónicas al alertante, se coordinaba la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que partió hacia la zona con dos rescatadores a bordo, entre ellos un enfermero. Asimismo, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León para colaborar en la gestión del accidente.

Una vez en el lugar de los hechos, el equipo de rescate pudo localizar al motorista, quien se encontraba consciente pero presentaba policontusiones como consecuencia del impacto. Tras recibir una primera asistencia estabilizadora en el punto de la caída, los rescatadores procedieron a su extracción mediante una maniobra de grúa. Para garantizar la seguridad del herido, se utilizó una camilla y un colchón de vacío, operados bajo la supervisión de la rescatadora enfermera.

Tras completar con éxito la maniobra de izado, el equipo de rescate colaboró estrechamente con el personal del helicóptero de Emergencias Sanitarias que esperaba en las inmediaciones. Una vez estabilizado por completo, el motorista fue transferido a la aeronave sanitaria y trasladado al Hospital de León para recibir tratamiento especializado por las heridas sufridas.