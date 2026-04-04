Éxito en la Feria Agroalimentaria y Artesanía del Valle de Fornela

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El buen tiempo acompañó hoy en la jornada del sábado en el Valle de Fornela durante la nueva edición de uno de sus eventos más representativos, la 11.ª Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que se celebra en el polideportivo de Chano. Se trata de una cita consolidada para vecinos y visitantes. Y es que la feria ofrece una jornada completa dedicada a la promoción de los productos locales y el trabajo artesanal.

En esta edición participan más de una veintena de puestos, que muestran una amplia variedad de alimentos tradicionales —como embutidos, quesos o miel—, así como piezas únicas elaboradas por artesanos de la zona.

A lo largo del día, la feria está amenizada con música tradicional, creando un ambiente que pone en valor las raíces culturales del Valle de Fornela.

Organizado por el Ayuntamiento de Peranzanes, este encuentro cultural y gastronómico busca impulsar la economía local y preservar las tradiciones de la comarca.

Detalle de uno de los standsDL