Ponferrada
El Crápula Go Go Festival da lustre a las noches
Con notable éxito, Ponferrada celebraba estos días y hasta hoy domingo el festival Crápula a Go-Go 2026, un evento ya de referencia organizado por el Cocodrilo Negro Bar y la sala Morticia.
El festival reunía a bandas de rock, garage y punk procedentes de diversos puntos de Europa y al otyro lado del Atlántico. La lista es amplia con bandas como Dirty Cats, Los Pontiaks y Tikonautas, The Rufinoos, We Care Less o Princesas. También Les Rencards (España/Francia), Deaf Devils, SoftJaw y VideoFlip. Los italianos Bee Bee Sea o los suizos Giant Robots también se fijaron en Ponferrada.