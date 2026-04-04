Cuatro medios aéreos intentan sofocar un incendio en Vega de Espinareda, en León

Imagen de archivo de un incendio en Vega de Espinareda, El Bierzo. DL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cuatro medios aéreos, hasta una con los de tierra, trabajan para atajar las llamas de un incendio que, según ha informado la Junta de Castilla y León, se inició a las 15:10 horas en la localidad de San Martín de Moreda, en Vega de Espinareda (León).

Los medios intentan limitar la propagación de las llamas y se desconoce aún la superficie quemada, pero se trata de una zona de monte alto, en la que también hay superficie arbolada.

Los trabajos continúan con la previsión de poder atajar las llamas antes de que los medios aéreos tengan que replegarse.