El calor continúa en ascenso este Sábado Santo y deja los primeros 26 grados en León

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El calor continuó subiendo este Sábado Santo soleado en Castilla y León, lo que permitió a los termómetros marcar 27,7 grados en Miranda de Ebro (Burgos) a las 16.30 horas, así como 26,2 en Candeleda (Ávila) y los 26 en Ponferrada (León), según los datos recabados hasta las 18.30 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, las altas temperaturas para este inicio de primavera que está marcando la Semana Santa fueron la tónica general en la Comunidad, puesto que también se superaron los 25 grados en Saelices El Chico (Salamanca) y en Medina de Pomar (Burgos), entre otras poblaciones.

El contrapunto en esta jornada lo marcaron el Puerto del Pico, en Ávila, donde a las 08.00 horas se registraron dos grados bajo cero, mientras en Cuéllar (Segovia) recibieron el día con 1,2 grados negativos. También hubo heladas en Aguilar de Campoo (Palencia), Pedrosa del Príncipe (Burgos) y en Sanabria, Robleda-Cervantes, en Zamora.