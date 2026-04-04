La procesión de la Soledad recorre las calles de Ponferrada

Procesión de la Soledad de PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Nuestra Señora de la Soledad fue la protagonista del Sábado Santo en la capital berciana. A las diez de la noche, el cortejo, organizado por la Real Hermandad de Jesús Nazareno, partió desde la Basílica de la Encina ante la atenta mirada de ponferradinos y visitantes, que pudieron admirar esta talla con gran devoción.

La procesión, que el año pasado no pudo salir debido a un fuerte aguacero, recorrió la calle Paraisín, Cruz de Miranda, Jardines, la plaza del Ayuntamiento, la calle del Reloj, la plaza de la Encina, Gil y Carrasco, la avenida del Castillo y la iglesia de San Andrés, donde se entonó el tradicional canto de la Salve.

Ponferrada vivió uno de los momentos álgidos de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, que cada año atrae a miles de visitantes. Y es que la Semana Santa ponferradina cuenta con una sólida base, ya que se superan los 4.000 cofrades participantes en las distintas hermandades.