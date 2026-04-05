Nace la Asociación Berciana de Ingeniería con ánimo reivindicativo

El Bierzo siempre ha sido tierra de emprendedores y de gente inquieta. Y en esa línea, la ingeniería tiene mucho que decir. En este sentido, acaba de nacer y de constituirse la Asociación Berciana de la Ingeniería (ABI) y lo hizo con el impulso del ingeniero de caminos, canales y puertos (ICCP), Julio Nicolás Tahoces. Al frente de la asociación como presidente está, tras la aprobación del acta fundacional y estatutos, Roberto-Miguel Folgueral Arias (ICCP); de secretario, Óscar Jesús Diñeiro Deiros (ingeniero industrial)) y Néstor Vega Díez de tesorero, también ingeniero Industrial. «Entendemos profundamente en Asociación Berciana de Ingeniería que debe existir este foro, donde hablemos los ingenieros del Urbanismo como la ciencia que desarrolla el territorio, desde su enfoque más amplio territorial hasta el zoom concreto de una obra específica, como parte del mismo todo que es el artefacto urbano fruto del desarrollo territorial entramado», indica Folgueral.

Destaca que la ingeniería ordena en gran medida el territorio y sus núcleos y sus interconexiones e intraconexiones, e interviene desarrollando «la independencia del ser humano de condicionantes ambientales antaño limitantes y mejora la salud con la aplicación de la ingeniería sanitaria tanto de tratamiento de aguas como de depuración de las mismas».

Desde esta nueva asociación indican que actualmente atravesamos un periodo en el que «la política elige las actuaciones a desarrollar en obras, sin consultas previas exhaustivas que procedan de desarrollar unos estudios informativos que planifiquen el desarrollo de los territorios con un análisis multicriterio a largo plazo». Por eso, se posicionan e instan «a la actividad pública a utilizar y demandar esta metodología científica para un desarrollo coherente y sostenible de los ámbitos de actuación, ya sean obras concretas, como calles, barrios, localidades, municipios, comarcas, mancomunidades, en función del zoom aplicado al desarrollo urbanístico». «Creemos en ese servicio integral al territorio que nos formó, y nos ofrecemos de esta manera a los gobernantes para un trabajo y desarrollo de mayor calidad y optimización del escaso recurso monetario disponible. Así se evitarían malas prácticas y aplicaciones presupuestarias carentes de análisis exhaustivo por todos conocidos, instalaciones sin estudio de su implantación territorial ni análisis de desarrollo futuro llegando a ejemplos tan dramáticos como los aeropuertos sin aviones», expresan.

Creen también en «salvar y dotar de valor y de uso o de nuevo uso el patrimonio ingenieril en todas sus vertientes (ferrocarril, hidráulico, industrial, productivo, extractivo…) adaptando esas infraestructuras a la actualidad con usos de diferente índole, que dignifique el esfuerzo de los gigantes ingenieros que nos precedieron y que así sobre sus hombros cabalguemos con agradecimiento. Para dotar esos nuevos usos hay que planificar, realizar estudios informativos con análisis multicriterio y definir la actuación concreta en cada caso», concluyen.

En este línea dicen ser conscientes de los retos del futuro y estiman que, «sin planificación los territorios decaen». En concreto consideran que «el Bierzo precisa un esfuerzo adicional en este sentido». «La sociedad debe tener el objetivo de recuperar la confianza en que el estudio, el conocimiento y el trabajo son los elementos que construyen el bienestar de las personas». «Estamos en una sociedad que piensa que la ingeniería ya no es el centro de la máquina del progreso, y es sustituida por sermones tecnológicos artificiales, nada más evidente para entender el error que viajar en avión o conducir en autopistas», destacan. «La negación de la ingeniería lleva a la decadencia», concluyen. Por eso, reivindican «la importancia de la actividad que transforma el mundo para hacerlo más vivible para las personas, sin perjuicio de su sostenibilidad».