Camponaraya amplía la carta de servicios en su nuevo centro de día

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro de Día de Camponaraya, gestionado por la Asociación Alzheimer Bierzo (AFA Bierzo), ha puesto en marcha nuevos servicios. Ahora ofrece un programa de promoción de la autonomía personal que permite a las personas usuarias asistir al centro durante periodos más cortos, en jornadas de cuatro horas, según explicó Ana Pilar Rodríguez, directora de AFA Bierzo.

Tras una valoración inicial, se facilita el acceso a este servicio a quienes lo necesiten. El centro tiene capacidad para atender a unas 45 personas: 20 en horario de mañana y otras 20 en horario de tarde. Esta nueva opción no está dirigida únicamente a personas con demencia, sino también a mayores de 65 años o personas con discapacidad o en situación de dependencia. Además, el servicio se adapta a las necesidades individuales de cada usuario.

Cabe recordar que este centro, muy demandado en Camponaraya y su entorno, abrió sus puertas el pasado 15 de diciembre y actualmente atiende a 18 personas, también procedentes de localidades cercanas como Corullón o Cacabelos. «Es importante ofrecer servicios en el medio rural, ya que el envejecimiento dificulta en gran medida la movilidad», señala Ana Pilar Rodríguez. En este sentido, destaca que el centro proporciona una atención integral y mantiene una estrecha coordinación con centros de salud, servicios sociales y farmacias para dar a conocer estas nuevas opciones.

Además, AFA Bierzo ofrece un servicio completo de transporte, ya que cuenta con vehículos propios adaptados para personas con dificultades de movilidad, facilitando así el acceso al centro.

También se ha sumando una nueva asistencia a este centro como es el servicio de habilitación psicosocial, diseñado para reforzar las habilidades sociales emocionales y de convivencia. Se trata de una actividad diaria que favorece la participación, la relación social y el bienestar emocional. Hay que destacar además la importancia de una atención temprana.