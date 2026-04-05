El sorteo de la Lotería Primitiva sonríe a Ponferrada

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El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche dejó en Ponferrada (León) un premio de 40.904,31 euros correspondiente a un boleto de segunda categoría -cinco aciertos y el complementario- validado en la administración de loterías número 6 del municipio. De la misma categoría también resultaron premiadas otras apuestas realizadas en Hellín (Albacete), Barcelona, Mazarrón (Murcia) y Alcantarilla (Murcia).

La combinación ganadora estuvo formada por los números 14, 38, 39, 43 y 46. El complementario fue el 1 y el reintegro correspondió al 7.