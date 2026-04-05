El Domingo de Resurrección cierra la Semana Santa de Ponferrada

Y con el Domingo de Resurrección, Ponferrada culminó hoy su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La procesión de Resurrección, organizada por la Real Hermandad de Jesús Nazareno y la Asociación de Nuestra Señora de la Encina, partió a las 11.00 horas desde la Basílica de la Encina para llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde se celebró el solemne Encuentro Pascual y se retiró el luto de la Morenica, entre el estruendo de bombas y campanas que anuncian la Resurrección y la posterior eucaristía.
Una Semana Santa en la que el buen tiempo ha acompañado al fervor y al sentimiento de ponferradinos y visitantes. «Ha sido excelente», así calificó la Pasión el mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, Salvador Fernández. Recordó los cortejos que se han desarrollado sin incidentes y con gran respuesta de nazarenos, unos 2.200. Aprovechó la ocasión para avanzar que ya trabajan en el expediente de Fiesta de Interés Turístico Internacional y que la principal novedad sería «sacar la Santa Cena en hombros», tras valorar el pesaje y las necesidades, además de alguna otra en el Vía Crucis.
Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, valoró la Semana Santa como de «gran afluencia y participación», que pudieron conocer las tradiciones durante esta época. «Todo este éxito tiene una lectura en varias claves. Primero, gracias al trabajo de las cofradías, que hacen durante todo el año y que recogen nuestras tradiciones, pero que han sabido adaptarlas. También hay que tener en cuenta esa declaración de Interés Turístico Nacional, que atrae un mayor flujo de personas», precisó, y animó a las cofradías a que continúen en «esta senda», que tiene una repercusión económica en la economía local.
Además, Marco Morala manifestó su satisfacción porque desde la Real Hermandad de Jesús Nazareno se pongan con el expediente para conseguir la declaración internacional y «tendrá todo el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada».
Procesión de Resurrección Ponferrada L.DE LA MATA
