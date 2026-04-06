Las obras del mirador de la torre de la Basílica de la Encina de Ponferrada estarán listas en junio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las obras del mirador de la torre de la Basílica de la Encina tendrán que estar finalizadas en el mes de junio, tras varias prórrogas de contrato. Así lo señaló ayer el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, al inicio de la última procesión de la Semana Santa de Ponferrada. «Van muy avanzadas», insistió, y «como muy tarde en junio estará terminada y entregada».

Cabe recordar que a principios del mes de agosto arrancaron las obras de la torre de la Basílica de la Encina para habilitar el mirador, que debe servir de atractivo al futuro museo. La estructura metálica estaba prevista, en un principio, para cuatro meses dentro de este proyecto, que se licitó en 334.000 euros. Obtenida la autorización de Patrimonio en noviembre de 2024, la intención del Ayuntamiento pasa porque el mirador esté abierto los 365 días del año y mostrar, además, la historia de la construcción de la torre. Por otra parte, el Museo de Arte Sacro será otra fase de la actuación en la Basílica de la Encina.

Por otra parte, el regidor ponferradino avanzó que en este mes comenzarán las obras para la reforma integral de las piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín. «Está adjudicado, pero dar una fecha es muy aventurado; cuanto antes empiecen, antes terminarán y, lógicamente, estarán a disposición de los usuarios», precisó. Por este motivo, Morala espera que arranquen este mismo mes, aunque puede ser «entre abril y mayo».

Y es que las obras de esta infraestructura municipal, tan demandada, se harán gracias al respaldo económico de la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), teniendo que aportar casi 870.000 euros de las arcas municipales. Se aprobó el encargo a la sociedad pública para llevar a cabo la impermeabilización, la climatización y el refuerzo estructural de las piscinas, con un presupuesto total que supera los 2,3 millones de euros. Según las previsiones y los plazos de ejecución, la instalación podría estar lista para reabrir sus puertas a finales de este año o a comienzos de 2027.

Esta semana se adjudicaron las obras a las empresas Dafrica y Vías y Construcciones del Norte. Por ello, las empresas seleccionadas acometerán una reforma integral dirigida a la modernización, la eficiencia energética y la reparación de una infraestructura que se encuentra en mal estado. Se resolverá el deterioro severo de la estructura del vaso de la piscina y trabajos para corregir filtraciones y asegurar las instalaciones y la climatización.