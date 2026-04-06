Juzgan al ex alcalde Demetrio Alfonso por falsear proyectos en Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Este lunes 6 de abril comienza en la Audiencia Provincial de León el juicio contra el ex alcalde de Fabero, y actual portavoz del PSOE en el municipio, Demetrio Alfonso Canedo, por aprobar, adjudicar y certificar el final de unas obras en apenas seis días, en el año 2007. La Fiscalía le acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de falsedad en documento público y pide una pena de tres años y medio de cárcel.

Junto al ex alcalde y actual portavoz socialista en la oposición municipal en el Ayuntamiento de Fabero, se sentarán en el banquillo el ex ingeniero municipal y también el responsable de una empresa constructora del Bierzo. Para ellos, el Ministerio Público solicita una pena de siete meses de prisión por el delito de falsedad en documento público.

Los hechos que ahora se verán en el máximo tribunal provincial ocurrieron en octubre de 2007 y, según el escrito de acusación, los tres encausados firmaron el certificado de final de obra sin que hubieran empezado los trabajos, para evitar perder una subvención del plan de sequía de la Diputación de León, que ascendía a 40.000 euros.

Según la cronología que está en la documentación que va a juicio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fabero aprobó el 25 de octubre de ese año 2007 el expediente de contratación. Al día siguiente, el entonces alcalde, Demetrio Alfonso Canedo, firmó el replanteo de las obras y el día 30 de octubre adjudicó el contrato. Un día después, el 31 de ese mismo mes, Demetrio Alfonso Canedo y los otros dos acusados firmaron la certificación final de obra.

La Fiscalía también solicita para los tres acusados el pago de una multa de 2.400 euros cada uno. Además, en el caso de Demetrio Alfonso Canedo también pide su inhabilitación para ejercer cargo público.

El juicio comienza este lunes y la previsión inicial es que también continuará mañana martes. El de hoy no es el primer juicio al que se ha tenido que enfrentar el político socialista. En 2021, la Audiencia Provincial de León lo absolvía en el procedimiento por presunta prevaricación administrativa en los trámites para la frustrada fábrica de neumáticos.