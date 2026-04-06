El Consejo Comarcal del Bierzo incorpora interventora titular tras siete años sin cubrir la plaza

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo ha incorporado una interventora titular que permitirá poner al día las cuentas del Consejo. La nueva funcionaria, anterior secretaria de intervención del Ayuntamiento de Toreno, toma posesión de una plaza en la que no ha habido una persona titular desde hace siete años, concretamente desde marzo de 2019. Por ello, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, valora como "una noticia realmente importante" de relevancia y que afecta a día a día del Consejo.

Hasta octubre de 2023, fueron tres las personas que hicieron durante este tiempo las labores de intervención, en lo que se demonina "intevención por acumulación". Unas tareas ejecutada por funcionarios de otras administraciones, tanto de la comarca berciana como de fuera de ella, que no estaban físicamente en la institución comarcal, y a quienes el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo agradeció su trabajo durante este tiempo. A partir de octubre de 2023 hasta ahora, abril 2026, la entidad comarcal no ha tenido cubierto el puesto.

Y es que la ausencia de la figura de intervención afecta a procesos de licitación, de contratación, de presentación de las cuentas, a la elaboración de los presupuestos y a los pagos. De hecho, el Consejo de Cuentas penalizó al Consejo por el periodo 2019-2020, pero los problemas a los que se refería están solventados con la estabilización del personal. "Es un problema complejo que me quitó el sueño y casi la salud", indicó Ramón.

Cabe destacar que con la reclasificación de plazas, que finalizó el pasado mes de enero, se han podido cubrir los concursos. Una circunstancia que permitirá al ente ponerse al día con la presentación de los balances anuales al Consejo de Cuentas, además de la elaboración de presupuestos.