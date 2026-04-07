Ponferrada contabiliza 10.000 visitas a sus monumentos en Semana Santa

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios de Ponferrada registró más de un millar de visitas diarias durante los días centrales de la pasada Semana Santa. El miércoles fue la jornada de mayor afluencia, con 1.640 visitantes, seguido del Viernes Santo con 1.252, y el Jueves Santo con 960. En total, el monumento recibió a lo largo de toda la semana 7.500 visitantes, a los que se suman los 2.400 que pasaron por los museos municipales (el Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Radio), lo que eleva el cómputo global a cerca de 10.000 personas. Estos son los datos que facilitaba ayer el Ayuntamiento de Ponferrada tras los últimos días festivos.

El teniente de alcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, hizo una valoración institucional tras la conclusión de una Semana Santa que calificó «como extraordinaria y excepcional» y en la que se alcanzó el «lleno absoluto» en los días centrales.

Alonso subrayó que, más allá del acompañamiento del buen tiempo, la ciudad «recuperó el pulso de presencia en las calles de años anteriores» con la llegada de miles de visitantes de todos los puntos de España e hizo un especial hincapié en la afluencia de turistas procedentes de la Comunidad de Madrid. En lo que respecta a la actividad turística, el concejal destacó que se alcanzó el lleno absoluto durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, con un ligero descenso de las cifras durante el fin de semana y mostró su «satisfacción» por el «seguimiento masivo» de las visitas a los museos y al Castillo, así como por la alta ocupación en los alojamientos rurales, que registraron cifras cercanas al lleno. Este éxito se extendió por todo el municipio, con una presencia muy importante de visitantes en la Tebaida Berciana.