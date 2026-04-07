Ponferrada da voz a los jóvenes talentos en la segunda edición de la Semana de la Moda

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se convertirá en referencia a nivel nacional e internacional con la celebración de la II Semana de la Moda, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de abril en la plaza del Ayuntamiento. Durante tres días, se desarrollarán desfiles con jóvenes diseñadores nacionales procedentes de Madrid y Galicia, además de mesas redondas. A ello se sumará también, sobre la pasarela ponferradina, la propuesta de la colección de fiesta de la diseñadora berciana Silvia Fernández. “Es una apuesta por Ponferrada, por el comercio y por todo lo nuestro”, puntualizó el teniente alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, durante la presentación hoy en el Museo del Bierzo.

Para la puesta en marcha de este evento, que cuenta con la colaboración de las asociaciones de comercio de la ciudad El Centro Mola y Templarium, se ha establecido un presupuesto de 80.000 euros, de los cuales unos 68.000 euros proceden de una subvención directa de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios, remarcó el esfuerzo de trabajo que se realizó en la primera edición de este evento, que colocó a la capital berciana en “el epicentro de la moda”. En este sentido, el edil insistió en que este tipo de iniciativas permiten poner en valor el sector textil, además de dinamizar el comercio local. “Afrontamos esta nueva edición con mucha ilusión para consolidar este evento y generar oportunidades económicas y culturales, porque desde la ciudad se pueden impulsar proyectos de calidad”, precisó. Además, explicó que este evento servirá de trampolín para los nuevos diseñadores.

El desfile de apertura, el viernes 17 de abril, correrá a cargo de nuevos talentos del mundo de la moda procedentes de Madrid y Galicia, a partir de las 20.00 horas. Los días 18 y 19 de abril será el turno para conocer las colecciones del comercio local, con la participación de Silvia Fernández el sábado. Los desfiles se celebrarán en horario de 18.00 a 22.00 horas. A esto hay que añadir las mesas redondas y una actividad en la que también la gastronomía será protagonista, con los ocho sellos de calidad de la comarca berciana.