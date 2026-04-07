Las erosión del terreno obliga a replantear la gestión y el trabajo en Las Médulas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha presentado el informe sobre el alcance del incendio en Las Médulas que un grupo autónomo de expertos ha elaborado para enviar a la Unesco. Un documento que recoge el resultado de los estudios realizados por el equipo asesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que concluye que la erosión del terreno marcará la gestión del Espacio Cultural en adelante y a largo plazo. Si bien los daños son reversibles, la situación exige medidas concretas y sostenidas en el tiempo para garantizar la preservación del Patrimonio de la Humanidad y la seguridad de los visitantes.

"Ha habido daños y esos daños son reversibles, pero no podemos decir que todo está bien. Hay que seguir y el informe plantea tareas y retos a medio plazo y retos a largo plazo. Las Médulas sigue siendo una tarea pendiente y los problemas hay que afrontarlos", aseguró Santonja, que explicó que el fuego ha dejado al descubierto muchos vestigios (frentes mineros, canales y estructuras arqueológicas), y "esta es una cuestión a la que hay que dedicar atención". "Hay una erosión del terreno que es preocupante y no es un reto que se vaya a solucionar de este año para el que viene, va a requerir una atención permanente", añadió.

Aunque el informe recoge un incremento de la vulnerabilidad frente a la erosión y arrastre de sedimentos -quedó constatado este invierno con algunos arrastres y corrimientos del terreno- y los consiguientes riesgos, lo que no se cuestiona es la vigencia del Valor Universal Excepcional. "Los atributos que sustentan el valor excepcional del sitio, es decir, sus evidencias arqueológicas romanas, la configuración del paisaje minero y los elementos de autenticidad e integridad, se mantienen preservados en términos generales", aseguró el consejero de Cultura, que también dijo que de cara a la campaña de verano, "la situación va estar bastante despejada", aunque siempre dependiendo de lo que vayan marcando los técnicos.

El consejero de Cultura y Turismo, el delegado territorial de la Junta y el alcalde de Puente de Domingo Flórez.L. DE LA MATA

El presidente del grupo autónomo de expertos encargado de la redacción de informe, José Ignacio Gallego, incidió en la necesidad de "políticas activas" que permitan hacer las visitas de manera segura y citó la Cuevona y la Encantada, que son dos de los principales recursos de Las Médulas. "Se han dispuesto rutas que sabemos que son seguras y, por eso, hacemos un llamamiento a que se sigan las instrucciones". Reclamamos una visita respetuosa porque estamos trabajando por su seguridad", subrayó, insistiendo en que la visita es segura si se respetan las nuevas normas.

Un plan con prioridades

Se ha establecido una jerarquía a acciones en Las Médulas en función de la prioridad y lo más inmediato es la estabilización de suelos mediante acolchado y barreras de sedimentación, la protección temporal de elementos arqueológicos, el control de los accesos inestables y un seguimiento hidroquímico intensivo.

A medio plazo, se contemplan las acciones de conservación dirigidas a elementos arqueológicos que precisan intervención, así como tratamientos fitosanitarios, podas y reforestación selectiva para la recuperación de castaños, la rehabilitación de infraestructuras turísticas y de la señalética y la consolidación de un sistema de vigilancia ambiental y patrimonial.

Los representantes de Borrenes y Orellán.L. DE LA MATA

En todo caso, todo pasa por una gestión unificada y también eso queda recogido en el informe realizado por los expertos y volvió a ser subrayado por el consejero de Cultura y Turismo, que reconoció pasos en positivo en este sentido y puso como ejemplo la presencia del alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, en la reunión celebrada hoy en la Casa del Parque de Carucedo para conocer el detalle de este informe de afección del fuego.

"Las Médulas necesitan una gestión unificada a la que hay que llegar a través del diálogo, sin ningún tipo de empujones ni coacciones. Además, la Unesco nos lo va a exigir", dijo el consejero y el propio Prada se mostró abierto a dar pasos en común, aunque siempre poniendo por delante el peso de los agentes del territorio. De hecho, en eso incidió igualmente el presidente del Consejo Comarca, Olegario Ramón, haciendo hincapié en "la importancia de la gobernanza horizontal, contando con el territorio"

Aula Arqueológica

Lo que avanzan son las obras de construcción de la nueva Aula Arqueológica de Las Médulas, que sustituirá al edificio que fue arrasado por el fuego de agosto. Somacyl se está encargado de unos trabajos que estarán listos para el verano, aseguró el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto.

"Las obras han empezado, la cimentación está terminada y se están levantado muros. El compromiso es que esté para verano y ahí estamos, porque los compromisos son para mantenerse", dijo Prieto, poniendo en valor la importancia de la futura Aula Arqueológica para "poder entender muy bien" Las Médulas.