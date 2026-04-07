Ponferrada mejora los juegos infantiles de los parques del Plantío, Temple y Cuatrovientos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada dio comienzo a los trabajos de renovación de las zonas de juegos infantiles de varios de los parques de mayor tamaño de la ciudad: el Plantío, Temple y Cuatrovientos.

La Brigada de Obras adscrita a el Concejalía trabaja desde hace varias semanas en las instalaciones del Plantío, restaurando y llevando a cabo el mantenimiento de los accesorios infantiles. Asimismo, se inició la sustitución de los pavimentos de caucho de dichas áreas de juego a través de un contrato adjudicado por un importe de 128.564 euros.