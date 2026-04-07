Testigos detallan en la Audiencia anomalías en la obra de Fabero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varios testigos confirmaron en el segundo día de juicio en la Audiencia Provincial de León que las obras en el abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Fabero se ejecutaron en el año 2007, aunque con fecha posterior a que el que en aquel momento era alcalde, Demetrio Alfonso Canedo, firmara su recepción a finales de octubre de ese mismo año para obtener una subvención de la Diputación provincial. Así lo confirmaron los trabajadores de la empresa adjudicataria de las obras, ECK Bierzo, y de otras empresas involucradas en los trabajos, además de los presidentes de las juntas vecinales donde se desarrollaron los trabajos, entre ellos, el que en aquel momento ostentaba el cargo de alcalde pedáneo de San Pedro de Paradela.

Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos en la Audiencia Provincial de León, donde se juzgó entre ayer y hoy al exalcalde del municipio de Fabero y actual portavoz municipal del Partido Socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, por los delitos de falsedad en documento público en concurso medial con prevaricación administrativa por, presuntamente, haber por firmado la adjudicación y finalización de una obra en dos días a finales de 2007 para cobrar una subvención de la Diputación provincial.

También estaba previsto juzgar al ingeniero de caminos que ejerció como jefe de obra, Rubén Manuel Corredoira, y al contratista de las obras por parte de la empresa ECK Bierzo, Jorge Castelao, a los que el juez decidió dejar fuera de la causa al aceptar la solicitud de prescripción del delito presentada por sus representantes legales.

Otro de los testigos que pasó este martes por la Audiencia Provincial de León fue el en aquel entonces concejal delegado Obras del Ayuntamiento de Fabero en el equipo de Gobierno de Demetrio Alfonso Canedo, quien aseguró que las obras de captaciones de agua «se hicieron a finales de 2007», tras ser tramitada y adjudicada después de recibir una llamada de la Diputación de León para ofrecer presupuesto de los remanentes económicos provinciales.

«Nos lo notificaron por teléfono, después se hizo la tramitación y, finalmente, la obra de desarrolló entre los meses de noviembre y diciembre por la empresa ECK Bierzo», detalló, al tiempo que puntualizó que la Secretaría del Ayuntamiento «no hizo ninguna advertencia de ilegalidad respecto al informe tramitado».

El acusado, Demetrio Alfonso Canedo, testificó ayer, en el inicio del juicio que hoy ya quedó visto para sentencia, donde, durante su declaración ante el Ministerio Fiscal y su letrado de defensa, Demetrio Alfonso Canedo explicó que el pueblo «había sufrido una sequía terrible», por lo que, cuando recibió la llamada de la Diputación de León «ofertando, junto a más ayuntamientos, que podría disponer de una cantidad de 40.000 euros para invertir» en la mejora del abastecimiento de aguas, aunque el trámite tendría que estar justificado el 31 de octubre, motivo por el que «las cosas se hicieron con premura» para poder enviar la certificación ese día, cuando «la propia institución provincial lo aprobó para rendírselo a la Junta».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Fabero, su alcaldesa, Mari Paz Martínez, pedía ayer la dimisión o expulsión del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ante el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial contra el exalcalde de esta localidad, y además tío del líder socialista provincial, Demetrio Alfonso Canedo, acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Martínez denuncia el «doble rasero» del PSOE, que la apartó a ella de la candidatura socialista en las pasadas elecciones municipales por tener un juicio pendiente, y que colocó a Canedo como número uno de la lista— mientras ahora, cuando se juzga un caso de corrupción, se le mantiene como portavoz de la formación en el Ayuntamiento. Por ello considera que Cendón debería dimitir.

La regidora, quien abandonó las siglas y logró la alcaldía de la localidad como independiente, cree que Canedo también debería apartarse, aunque le desea lo mejor en el juicio, en el que se le reclaman tres años y medio de prisión por firmar un documento en el que se certificaba que unas obras estaban finalizadas cuando ni siquiera habían comenzado.

Como se recordará, la actual alcaldesa independiente de Fabero, Mari Paz Martínez, fue regidora por el PSOE, pero cuando tuvo un problema de imputación no pudo encabezar la lista socialista, pero con su candidatura se hizo con la alcaldía. Y ahora, reclama el mismo trato que recibió ella en una situación judicializada. En este caso pide a Cendón que deje el cargo por incoherencia en su actuación política.

La alcaldesa denuncia el «doble rasero» socialista que la apartó a ella por tener un juicio y ahora no hace nada