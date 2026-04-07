Los municipios de Oencia y Balboa, los últimos municipios que Telefónica suma a su red 5G en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Telefónica continúa con su despliegue de 5G en la provincia leonesa con el “encendido” esta semana de 5G en banda de 3.500 MHz en los municipios de Oencia y Balboa, con lo que la cobertura beneficia ya al 90,3% de la población.

Oencia, en la comarca de El Bierzo, cuenta con una población de 267 habitantes, mientras que Balboa tiene una población de 269 habitantes. El despliegue de Telefónica se está centrando, ahora, en dotar de cobertura a municipios pequeños (de menos de 500 habitantes), aunque también está reforzando la cobertura de ultra banda ancha móvil en poblaciones más grandes con nuevos nodos, como es el caso de Cubillos del Sil, con más de 1.700 habitantes.

Oencia y Balboa se suman a los últimos municipios en entrar en cobertura este año, entre ellos, Arganza, Balboa, Cabañas Raras, Cea, Matadeón de los Oteros, Palacios del Sil o Priaranza del Bierzo.

Telefónica es líder en España en el despliegue en esta banda, que ofrece altas velocidades y muy baja latencia, tanto a usuarios particulares como empresariales, además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos. Telefónica sigue afianzando la capilaridad de su red de altas prestaciones, conocida como 5G+ para los clientes de Movistar y O2, y de este modo ofrecerla en la práctica totalidad del territorio, desde grandes ciudades con miles de habitantes y las principales vías de comunicación hasta pequeñas localidades rurales con decenas de vecinos, como es el caso de la mayoría de los encendidos en Castilla y León y en León en 2026.

Además, la operadora pone a disposición de leoneses su cobertura 5G en la banda de 700 MHz, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa.

La conjunción de ambas frecuencias permite a Telefónica ofrecer cobertura con la tecnología 5G al 90,3% de la población, con un crecimiento progresivo.

Telefónica también ha activado el 5G Stand Alone (SA) y voz nativa sobre 5G en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas. A la vez que desarrolla las tecnologías de ultra banda ancha móvil, Telefónica también trabaja en el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España.