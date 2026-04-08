Enel renuncia al proyecto del parque eólico de Trabadelo y el Gobierno lo archiva

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aceptado el desistimiento de Enel Green Power España sobre el parque eólico berciano de Trabadelo, y ha acordado el archivado definitivo del expediente, según recoge la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

El proyecto, promovido desde 2020, contemplaba inicialmente una potencia de 110 megavatios y su infraestructura de evacuación en once municipios de la comarca del Bierzo, entre ellos Trabadelo, Corullón, Villafranca del Bierzo, Cacabelos y Ponferrada.

La iniciativa obtuvo en enero de 2023 una declaración de impacto ambiental favorable por parte del Gobierno, aunque su desarrollo quedó condicionado a importantes modificaciones derivadas de informes ambientales, especialmente de la Junta de Castilla y León.

Entre ellas figuraban la exclusión de varios aerogeneradores —nueve de los inicialmente previstos— y la obligación de soterrar la línea eléctrica de evacuación.

Estas exigencias obligaron al promotor a reformular el proyecto, que pasó a prever once aerogeneradores con una potencia total de 77 megavatios. Sin embargo, la compañía concluyó que las condiciones impuestas comprometían su viabilidad económica.

En abril de 2023, Enel Green Power España formalizó su desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa y renunció también a los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica concedidos previamente por Red Eléctrica, un requisito imprescindible para el desarrollo de este tipo de instalaciones.

Tras completar la tramitación administrativa, la Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto aceptar la renuncia del promotor, declarar concluso el procedimiento y proceder al archivado del expediente. Asimismo, la resolución contempla la devolución de la garantía económica depositada durante la tramitación.

El proyecto, que llegó a ser uno de los primeros en obtener visto bueno ambiental en el Bierzo Oeste, queda así definitivamente descartado. La resolución, firmada el 19 de marzo de 2026, no pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes.