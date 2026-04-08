El ‘Rasca X10’ deja 150.000 euros en Ponferrada

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El «Rasca X10» de la ONCE ha dejado los 150.000 euros de su premio mayor en Ponferrada. El vendedor Blas García Martínez ha sido el encargado de repartir la suerte desde su punto de venta de la plaza de Lazúrtegui.

En este juego de dos euros, el comprador puede ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de sus números coincide con alguno de los números ganadores, se lleva el premio. En caso de coincidir con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar el premio por dos, por cinco o hasta por diez.