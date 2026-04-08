El Miteco centra el foco rural en Ponferrada con Aagesen y Óliver Laxe

El medio rural español vuelve a tener una cita en Ponferrada, este mes de abril, para abordar y analizar aspectos y retos claves para su desarrollo, como la innovación, la cohesión territorial y la colaboración entre las esferas pública y privada. Lo hará los días 17 y 16 en el tercer Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial (CIT) que se celebrará en La Térmica Cultural. Aquí, porque la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) actúa como centro de coordinación y gestión de la denominada Red CIT, en la que están integrados hasta 26 territorios. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el director de cine y guionista Óliver Laxe son algunos de los nombres propios de un evento que, esta vez, ofrecerá una mirada audiovisual del medio rural. De ahí, la aportación de Laxe.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) organiza este encuentro nacional concebido como «una cita clave para impulsar el desarrollo de los territorios, fundamentalmente aquellos que presentan mayores desafíos demográficos», como «un espacio donde la innovación, la cooperación y la acción transformadora se unirán para redefinir el futuro de los territorios», aseguran fuentes oficiales. El impulso de proyectos innovadores, el establecimiento de sinergias y la coordinación entre los diferentes centros territoriales es la base.

La primera jornada de este evento será abierta al público e incluirá un espacio de diálogo entre la ministra Aagesen y el profesor de la Universidad Sorbona de París Carlos Moreno, ideólogo del concepto de ‘Ciudad de los 15 minutos / Territorio de la media hora’, un modelo urbanístico enfocado en promover la proximidad, la sostenibilidad y la calidad de vida; con los servicios básicos a una distancia de un cuarto de hora a pie o en bicicleta.

Este mismo día por la mañana, se desarrollarán intercambios de movilidad, energía, sostenibilidad y economía circular en el medio rural y se presentará el informe ‘Ruralidades del noroeste peninsular. Diagnóstico y direcciones de actuación’. Un documento de análisis elaborado por Grupo Noroeste, que está integrado por investigaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y las universidades de Santiago de Compostela, Valladolid y Salamanca.

El punto de vista de Óliver Laxe —director de la película ‘O que arde’ (2019) y Sirat (2025)— sobre el medio rural que bien ha reflejado en sus películas se conocerá en la tarde del día 16, en un coloquio posterior a la proyección de varios cortometrajes en el que también participará el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya. ‘Cuando lo rural es de cine’ es el título que se le ha dado a ese coloquio.

La segunda jornada de este Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial será de carácter interno, con una reunión de los equipos de la Red CIT, en la que se abordarán temáticas relacionadas con la transición ecológica para la transformación económica, el relevo generacional, la gestión paisajística y la movilidad rural. Álava, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Val d’Aran y Valencia son las provincias representadas en esa red.

El evento es abierto al público interesado en el desarrollo rural, pero para asistir es necesario inscribirse a través de la página web redcit.es.