La iglesia de Santa María de Vizbayo se salva con una partida de 255.000 €

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La iglesia de Santa María de Vizbayo, ubicada en el pueblo de Otero (Ponferada) y joya del románico, ha recuperado su esplendor. Una partida global de 255.000 euros en varias fases lo ha permitido y supondrá igualmente otras intervenciones de mejora. El secretario general de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, junto al presidente de la Junta Vecinal de Otero, Yako Rodríguez, y la secretaria, María Mar Gómez, ha visitado la iglesia de Santa María de Vizbayo valorando las inversiones realizadas en este importante templo románico, situado a cinco minutos del casco antiguo de Ponferrada. «La conservación y recuperación de nuestro patrimonio tiene una importancia decisiva. Durante décadas hemos alzado la voz (muchas veces, infructuosamente) ante las numerosas barrabasadas y falta del más mínimo sentido y sensibilidad que se han llevado a cabo con nuestro patrimonio histórico, o la no menos importante falta de acción en su conservación. Es por ello que subrayamos el trabajo realizado durante la última década para la puesta en valor de este singular monumento», dicen desde CB. Entre las actuaciones ejecutadas destacan la intervención en la parte exterior, donde se ha procedido al descubrimiento total del ábside tras la retiradamuro de bloques de hormigón. Asimismo, se ha llevado a cabo el soterramiento de la acometida eléctrica que anteriormente entraba por una ventana geminada románica situada en el testero. Iván Alonso ha cifrado en 255.000 euros la inversión total destinada a Santa María de Vizbayo en los últimos diez años. Esta cifra se compone de una primera partida de 120.000 euros, a la que se han sumado recientemente otros 135.000 euros destinados a una nueva fase de intervención. Esta nueva etapa, coordinada con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, incluirá reparación de goteras en la cubierta, rejuntado de la piedra en todo el edificio, descubrimiento del encalado interior para sacar a la luz las pinturas existentes, renovación completa del sistema de iluminación del templo, sustituyendo la instalación actual de cables y bombillas acumulada durante los últimos 30 años.