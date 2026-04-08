La lengua gallega del Bierzo será el eje de conferencias en la Universidad de Padua

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La lengua gallega que se hablan en el Bierzo, de Asturias, Zamora y el Valle de Jálama (Cáceres), será el eje de una serie de conferencias organizadas por el Centro de Estudios Gallegos de la Universidad de Padua (Italia), con motivo de su 25º aniversario, que se cumple este mes de abril, bajo el título «25 años de estudios gallegos en Padua». Las jornadas se distribuyen desde el 9 de abril al 28 de mayo, agrupadas en varias secciones: Lengua gallega; Patrimonio, cultura e identidad gallega y Literatura Gallega. La presidenta de Axuntar, asociación prá normalización del Galego de Asturias, Natalia Jardón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, intervendrá el próximo 16 de abril, con la conferencia titulada Os que sobran: achegamento crítico á situación del galego en Asturias. Entre los participantes estarán Xosé Enrique Costas González, de la Universidad de Vigo, que hablará de As falas galegas de Asturias, León, Zamora e Cáceres; el 9 de abril, y Alicia Manso Flores, de la Universidad de Extremadura, que disertará sobre As falas do Xálima, origen y futuru, el 16 de abril. Entre el 27 de abril y el 11 de mayo hay programadas otras cuatro conferencias sobre patrimonio, cultura e identidad gallega, en las que se hablará desde gastronomía: Fagocitar a identidade: os usos da comida na Galicia contemporánea, a cargo de Elena Freire Paz, de la Universidad de Santiago de Compostela; pasando por los carnavales, de los que hablará Pedro Basalo Bembibre, de la Universidad de Padua, ; y también de la música tradicional: A música tradicional en reinvención constante. A conquista de espazos urbanos e relacións coa situación da lingua, de la que se encargará Elías González López, de la Universidade do Minho (Braga).