Asprona Bierzo duplica su capacidad formativa en atención sociosanitaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Asprona Bierzo ha duplicado su capacidad formativa y formará a 24 personas con la puesta en marcha de dos nuevos programas públicos de empleo y formación dirigidos a la obtención del Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones. Los programas, que se desarrollan de manera simultánea en los centros que la entidad gestiona en de Cuatrovientos y Torre del Bierzo, arrancaron el 1 de abril y tendrán una duración de un año en «una apuesta decidida por ampliar el acceso a la cualificación profesional en el ámbito sociosanitario en la comarca», aseguran fuentes de la organización.

Ambas acciones formativas están financiadas por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, con una dotación económica de aproximadamente 172.000 euros por programa, lo que «subraya el respaldo institucional a este modelo de formación vinculada al empleo», explican desde Asprona, que ponen en valor un modelo de aprendizaje que permite una inmersión real en los centros de atención, combinando la parte teórica con formación práctica directamente en centros de día, residencias y viviendas tuteladas.

En esta primera fase de la formación, el alumnado está formado por diez mujeres y dos hombres de entre 30 y 55 años. «Se trata de un perfil marcado por la experiencia vital y una motivación clara: obtener la cualificación formal para desarrollarse profesionalmente en el sector de los cuidados, un ámbito en el que muchos ya han tenido contacto previo de manera informal o como voluntarios», explica Asprona.

Isabel es una de las participantes. Con experiencia previa en instituciones de atención a personas con discapacidad y una hermana con parálisis cerebral, decidió dar el paso para formalizar una trayectoria que ya tenía muy interiorizada. «Hace años trabajé en una institución, pero no tenía la cualificación. He probado también la atención a domicilio y he comprobado que me gusta mucho más trabajar en instituciones», relata.

Para ella, el valor de la formación va más allá de la certificación: «Las personas con discapacidad nos aportan mucho a nosotros, nos hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Quiero aprender todo lo que pueda y poder ayudar a los demás igual que ellos me ayudan a mí». Y añade, sin dudar, que le encantaría poder trabajar en el proyecto de Asprona Bierzo.

Con esta doble apuesta formativa, la organización busca «reforzar su papel como referente en el sector de la inclusión y los servicios sociales en el Bierzo, apostando por un modelo en el que la formación es, al mismo tiempo, una vía directa hacia el empleo y una herramienta de transformación social. La entidad espera que estas iniciativas contribuyan a cubrir la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector sociosanitario, un ámbito cuya relevancia social no ha dejado de crecer en los últimos años».