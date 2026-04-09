CC OO constata la mejora de las instalaciones de la residencia de mayores de Flores del Sil

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Responsables de la Federación de Pensionistas y Jubilados y el secretario CC OO en el Bierzo visitaron la residencia de mayores de Flores del Sil (Ponferrada), dependiente de la Junta de Castilla y León, para reunirse con la dirección y conocer de primera mano el estado de las reparaciones y mejoras llevadas a cabo en un centro que presentaba importantes problemas de deterioro y humedad. El mismo sindicato había denunciado averías continuas en los ascensores, puertas mal instaladas, goteras y otras incidencias relacionadas con la falta de mantenimiento. Ahora, celebra los pasos dados para resolver todas estas condiciones.

«Se han producido avances en los trabajos pendientes», confirman desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, que también valoran «la disposición mostrada por la dirección para responder con mayor agilidad ante futuras incidencias y evitar que vuelvan a repetirse situaciones de deterioro como las denunciadas anteriormente».

Los responsables sindicales aseguran que la dirección se ha compromido a «mantener la atención sobre el cuidado y conservación de las instalaciones, con el objetivo de garantizar unas condiciones dignas para los residentes» y ya adelanta que «realizará seguimiento de que estas actuaciones y ese nivel de mantenimiento tengan continuidad en el tiempo».

Entre los asuntos abordados en la reunió, también se habló de «la importancia de mantener una adecuada organización del trabajo y de atender las necesidades de la plantilla». En este sentido, CC OO trasladó a la dirección «la necesidad de seguir avanzando en cuestiones relacionadas con los recursos humanos, las cargas de trabajo y la cobertura de personal». Aspectos que entiende «estratégicos para responder correctamente a las necesidades de los trabajadores y a la calidad de la atención prestada».