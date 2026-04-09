La Junta aprueba casi un millón de euros para equipamiento del Hospital El Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado un gasto de 918.535 euros en el Hospital El Bierzo para el suministro de equipos de extracción de sangre y obtención por centrifugación de concentrados autólogos para el tratamiento de los pacientes con lesiones musculoesqueléticas y articulares, con plasma rico en plaquetas. La inversión incluye también el arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento de una centrifugadora.

«De esta manera, se adquieren los recursos materiales para la obtención de marcadores que contienen una mayor precisión del diagnóstico anatomopatológico, pronóstico y tratamiento de enfermedades tumorales y no tumorales de los pacientes adscritos al Área de Salud del Bierzo», explican fuentes de la Consejería de Sanidad. Ese gasto de casi un millón de euros forma parte de una partida mayor que ronda los tres millones de euros y que incluye también la contratación de suministros y equipos en los hospitales de Salamanca y el Río Hortega y el Clínico de Valladolid.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno aprobó también una inversión de casi 289.000 euros para que la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo derive procedimientos quirúrgicos de cirugía general a las clínicas privadas con las que Sacyl tiene concierto. Se contempla la derivación de 342 procedimientos (urología, cataratas, cirugía general y digestiva que requieren hospitalización) durante un período de seis meses. Este es un proceso derivado del Acuerdo Marco 119/2024, que regula la cotratación de intervenciones quirúrgicas para descongestionar el sistema público.