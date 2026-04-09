Acuerdo previo al juicio con 3 años de cárcel para el pirómano de Borrenes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En la Audiencia Provincial de León estaba previsto este jueves que comenzara el juicio contra el presunto pirómano que quemó casi tres hectáreas de monte en la zona próxima al pueblo de San Juan de Paluezas, en el municipio de Borrenes. Pero finalmente no hubo juicio porque las partes llegaron a un acuerdo previo. El autor del incendio admitió la autoría de los hechos y aceptó cumplir una pena de tres años de cárcel. Además, también deberá correr con los gastos de los trabajos de la Junta de Castilla y León para sofocar las llamas, que superaron los 8.000 euros. De igual forma, el autor confeso de lo sucedido deberá abonar poco más de 800 euros a los propietarios que perdieron masa forestal en pedanía. Como se recordará, el incendio se producía a mediados de septiembre del año pasado, después de sufrir la zona devastadores daños por el fuego, que calcinó buena parte de las Médulas. El hombre que ayer estuvo en la Audiencia prendió fuego con un mechero en varios lugares del monte próximo a San Juan de Paluezas y tuvierom que intervenir medios aéreos y terrestres ante la sorpresa de numerosas personas que no se creían que pudiera darse otro incendio. El autor dijo que consumió drogas.