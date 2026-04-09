Toreno se queda sin secretaria y ejemplifica las carencias municipales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Se ha desvestido un santo para vestir otro. En el Bierzo hay carencia de secretarios e interventores municipales. A comienzos de esta semana el presidente del Consejo Co0marcal daba una rueda de prensa para anunciar que después de muchos años contaban ya con interventora para la gestión de este ente administrativo que representa políticamente a los municipios del Bierzo. Pero esa incorporación al Consejo Comarcal en Ponferrada ha dejado sin servicio al Ayuntamiento de Toreno, donde prestaba su trabajo para la tramitación municipal.

El alcalde de Toreno, el socialista Vicente Mirón, lo dejaba bien claro. Al preguntarle por lo que ahora le preocupaba y en lo que estaba trabajando destacaba, además de la espera en la inspecciónveterinmaria del matadero, el hecho de que ahora mismo no tienen servicio se secretaría municipal. Esto, para un municipio activo como el de Toreno es un problema a la hora de tramitar y gestionar la vida oficial municipal que pasa por el consistorio, ayudas y demás papeleo.

«En el ayuntamiento no tengo secretaria. Entonces, si no hay secretariaestá todo parado», concluía el alcalde Vicente Mirón. En este sentido adelantaba que está gestionando la selección de otra persona que cubra la vacante. «La que tenía se fue de interventora al Consejo Comarcal y un Ayuntamiento como Toreno es necesario dar salida a los asuntos y no podemos acumularlos», remarca el mandatario municipal. Para no perder oportunidades de gestión ha echado mano de otra persona que les echa una mano . «Nos echa una mano para que esto no se paralice del todo, pero hasta que no tengamos secretaria nueva, aquí no hay nada nuevo», concluía el alcalde. Aunque encuentra soluciones como pueden, hay municipios como el de Castropodame o Benuza, y otros más pequeños que han tenido problemas por falta de secretaría municipal y se retrasan los proyectos.