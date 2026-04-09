Comienzan las obras de la tirolina en el Parque de la Juventud de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por la concejala Lidia Coca, ha comenzado las obras para colocar la tirolina anunciada para la zona de recreo del Parque de la Juventud. Se trata de una instalación que irá emplazada cerca de la glorieta que da acceso al puente del Centenario desde la avenida de la Libertdad, en lo que es parte de la explanada ganada a la retirada de la montaña de carbón de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, la MSP. La nueva infraestructura que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Ponferrada tendrá una longitud de más de 40 metros, la más extensa del municipio, y una altura de 2 metros. Según puyso de manifiesto la misma concejala Lidia Coca, «aproximadamente en cuatro semanas, podrá ser utilizada por adultos y niños a partir de 6 años, cumpliendo con todas las medidas de seguridad» que se requieren para este tipo de instalaciones. La actuación, adjudicada por un importe de 29.254 euros, viene a sumarse a otras mejoras implementadas en los últimos meses en esta zona de ocio, reforzando el atractivo y la funcionalidad para nuestros vecinos. La previsión inicial y si no se tuercen los planes es que hacia finales del próximo mes de mayo los interesados que se pasen por el Parque de la Juventud podrán utilizar la tirolina.