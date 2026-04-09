Villafranca da valor a las mujeres de su historia con un congreso

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Numerosos expertos internacionales analizan entre este jueves y viernes en Villafranca del Bierzo la figura de las mujeres en la historia y su relación con la localidad berciana, gracias al congreso internacional «Villafranca del Bierzo, entre Nápoles y Florencia: Mujeres de poder y esplendor cortesano en la Monarquía de los Austrias». La cita, organizada por la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, se centrará, principalmente, en la figura de Leonor de Toledo y Osorio, nacida en la villa berciana a principios del siglo XVI, hija de Pedro de Toledo y Zúñiga, virrey de Nápoles y María Osorio Pimentel; y María de Toledo y Mendoza, hija del V marqués de Villafranca. Dos mujeres fundamentales en la historia, que llevaron el nombre de Villafranca del Bierzo por el mundo, y que se enfrentaron a las costumbres de la época, ya que María de Toledo se negó a casarse con el hombre que su padre eligió para ella por su fuerte vocación religiosa. Su valor la llevó a escapar al Castillo de Corullón y, finalmente, su padre fundó para ella el Monasterio de la Anunciada, donde precisamente se desarrolla, hoy y mañana, este congreso.

El objetivo es rendir homenaje a dos mujeres que fueron de la familias Toledo. Fueron valientes, lucharon contra las adversidades y por hacer lo que ellas pensaban que tenían que hacer», dijo la periodista durante la inauguración del congreso. Junto a ella, Carlos Hernández, profesor de Historia moderna en la Universidad de Valladolid, y uno de los ponentes en esta primera mañana de congreso.

La ponencia inaugural corrió a cargo del actual marqués de Villafranca, duque de Medina Sidonia, Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, que visitaba la localidad por segunda vez. «Estoy muy contento de estar aquí porque yo estoy afincado en el sur, donde tiene la base la Casa de Medina Sidonia, y es un placer venir al Bierzo, que es maravilloso», dijo. En el caso de su disertación, el marqués se centró en el período al que perteneció Pedro de Toledo, un momento convulso de la historia pero que fue «trascendental».