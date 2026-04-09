Cubillos acoge el sábado el «Sobre Ruedas Rock Fest» de Aspaym

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos (Aspaym) de Castilla y León, en colaboración con Xtreming Radio celebra mañana sábado 11 de abril, a partir de las 18.00 horas, el festival «Sobre Ruedas Rock Fest» en El Bosque de los Sueños, su complejo turístico rural ubicado en Cubillos del Sil. Se trata de una propuesta abierta al público y con entrada gratuita que combina música en directo, convivencia y accesibilidad, con un objetivo claro: generar espacios reales de inclusión a través del ocio.

La cita de este festival Sobre Ruedas Rock Fest contará con la actuación de bandas locales del Bierzo como Mosz y Capitán Moscú, además de la participación de los DJs de Xtreming Radio, que celebrará su aniversario sumándose a esta jornada festiva.