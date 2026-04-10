La Térmica Cultural de Ponferrada ahonda en las transiciones de España y Portugal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La exposición «Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977)», que se puede visitar en La Térmica Cultural de Ponferrada hasta el próximo 12 de julio y ha recibido ya a once mil personas, ha programado una serie de actividades complementarias con las que pretende ahondar en el papel de la imagen en las transiciones democráticas de España y Portugal y «dialogar» con los cambios sociales y económicos que se están produciendo en el presente. La muestra, compuesta por 70 fotografías, invita a reflexionar sobre la historia reciente, enmarcada en la iniciativa «España en libertad: 50 años», con la que se conmemora el proceso de transformación política, social y económica del país.

Fue la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, la encargada de presentar el programa de actividades junto con la directora de la Fundación Ciudad de la Energía, Yasodhara López, y subrayó la importancia de la exposición para poner de relieve tanto las luchas sociales como la labor de los fotorreporteros.

Las propuestas de este programa público contemplan una actividad didáctica e interactiva especialmente creada para el alumnado de Secundaria y Bachillerato. Una programación que ya esta tarde incluye la celebración de una mesa redonda sobre la importancia histórica del fotoperiodismo en España y Portugal y que prosigue, mañana a las 11.00 horas, con una visita guiada por la exposición. Además, en colaboración con Colectivo Gelsomina, se han celebrado ya dos de las sesiones del Ciclo de Cine y Memoria Histórica y todavía queda por delante la última sesión, prevista para el día 7 de mayo, que pondrá el broche final al ciclo con la proyección del documental «Los Otros Guernicas», cerrando así un programa que, a través del cine y el diálogo con el público, propone un recorrido por la represión, el exilio y la construcción de la memoria colectiva en la historia reciente de España.

Latidos de la escombrera

También en La Térmica Cultural —concretamente en el Espacio Patrimonio ubicado en la zona del vestíbulo, de acceso gratuito- puede verse, ya y hasta el próximo año, la exposición «Latidos de la escombrera», de la artista asturiana Natalia Pastor, que propone un recorrido visual y simbólico en torno a la lucha obrera, el feminismo, la identidad colectiva y el legado minero, estableciendo un diálogo entre pasado y presente a través de distintos lenguajes como la fotografía y el textil bordado.

Se trata de una muestra que ha sido pensada para transformar la memoria social en una experiencia compartida, invitando a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia del movimiento obrero y su vigencia en el presente.