Adjudicadas las obras de urbanización de la ampliación de El Bayo por 5,6 millones

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacy) ha adjudicado las obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial El Bayo de Cubillos del Sil a la UTE conformada por la empresa berciana Excarbi y la vallisoletana Inmeva Infraestructuras. Las dos se encargarán no solo de urbanizar los 541.000 metros cuadrados de la nueva de superficie a uso industrial —distribuidos en parcelas de distintos tamaños, espacios libres y equipamientos públicos y viario— sino también de la construcción e instalación de la red tuberías (incluido el gasoducto que conducirá el gas para las futuras instalaciones del horno de vidrio de Tvictec), las líneas de comunicación y las líneas de conducción eléctrica.

El proyecto de urbanización se completa con la creación de zonas de aparcamiento y otros espacios de uso común, así como zonas verdes. Todo ello en el espacio comprendido entre el polígono existente y la carretera autonómica CL-631.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez que se inicien las obras, será de 16 meses, con un presupuesto que, finalmente, se ha quedado en algo más de 5,6 millones de euros, lo que supone una rebaja cercana al millón de euros sobre el presupuesto base de licitación, que superaba en algo los 6,5 millones de euros.

Diez empresas concurrieron a la convocatoria y finalmente fue la UTE de la que forma parte Excarbi la seleccionada. Entre los criterios tenidos en cuenta figura el conocimiento que la constructora tiene de la zona. De hecho, también Excarbi se ha encargado del acondicionamiento de los accesos a este polígono industrial.

Esta intervención forma parte de un paquete millonario con el que la Junta de Castilla y León persigue impulsar El Bayo. Una inversión global de 18 millones de euros destinada a «reforzar la capacidad del polígono para acoger nuevas empresas, mejorar su conectividad y garantizar infraestructuras básicas adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial».