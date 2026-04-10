Ponferrada traslada el Punto Limpio al CTR de La Llanada

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El Ayuntamiento de Ponferrada informa sobre el traslado, a partir del lunes 13 de abril, del Punto Limpio a las instalaciones del Centro de Transferencia de Residuos (CTR), ubicadas en el Polígono Industrial de La Llanada, para el depósito de enseres voluminosos y residuos especiales. Esta medida se adopta debido a la rehabilitación integral que se está llevando a cabo en el Servicio Municipal de Punto Limpio, con una modernización y adaptación a la normativa vigente en materia de residuos.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, señala que «la magnitud de los trabajos, que incluyen la renovación completa de las infraestructuras y la incorporación de nuevos medios para el tratamiento y acopio de residuos, hace necesario suspender temporalmente la actividad habitual del Punto Limpio, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores». Además, durante las tres semanas que durará la intervención, el Punto Limpio Móvil tampoco estará operativo, por lo que cualquier objeto deberá ser depositado en el CTR en horario de 8 a14 horas. Sí seguirá disponible el teléfono gratuito 900720625 para gestionar la recogida a domicilio de muebles o electrodomésticos.

El proyecto cuenta con la financiación concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, dentro de la «Línea Mejora y construcción de puntos limpios fijos existentes para su gestión por entidades locales con población mayor de 5.000 habitantes». Es una actuación financiada por la Unión Europea.