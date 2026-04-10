Vega arreglará el desplome de un muro en La Cernada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Vega de Valcarce, la socialista Alba Rodríguez, adelantó que el Ayuntamiento pondrá dinero a mayores de la subvención existente para arreglar el problema de hundimiento del una calle en la aldea de La Cernada, pueblo perteneciente a la Junta Vecinal de La Laguna. El Ayuntamiento de Vega no tenía conocimiento de lo sucedido hasta que se produjo el hundimiento. Quien sí lo sabía era la Junta Vecinal de La laguna, de la existencia de una serie de agujeros desde hacía quince días.

Alba Rodríguez puso de manifiesto que ya están trabajando en la zona y destacó que si les hubieran avisado antes ahorqa se hubieran ahorrado el gasto mayor, dado que se hubiera evitado que el muro de la calle de entrada al pueblo se viniera abajo. Este asunto no tiene que ver con otro problema de hundimiento en la zona, en la carretera que poco menos que se tragó un vehículo hace meses.