Reparada la piscina infantil de verano de la zona del Plantío

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada informa de que la brigada de la Concejalía de Deportes, que dirige Eva González, ha acometido en los últimos días la reparación del vaso de chapoteo de las Piscinas Municipales del Plantío. Se ha reparado tanto el perímetro como la albardilla y el sistema de filtración, y además se ha instalado una nueva bomba. Con ello no sólo se pretende garantizar el uso de la instalación, sino además ahorrar agua y productos de tratamiento ya que el vaso estaba sufriendo pérdidas de alrededor del 25% del volumen total en cada día de utilización. Además, dicha brigada del Área de Deportes está reparando sendas fugas en las piscinas de cursillos y la mediana de esas mismas instalaciones, trabajos que permitirán mejorar la eficiencia ambiental, térmica y económica de ambos vasos.

Con todas estas obras se garantiza el ahorro y también la calidad del servicio con el objetivo de que todo esté listo para cuando llegue la nueva campaña de baños de verano.