Tensión entre el Canal Bajo y el Alto del Bierzo por el pago de la conexión a la red

La situación anda un tanto revuelta entre las dos principales comunidades de regantes del Bierzo, la del Canal Bajo y la del Canal Alto. Este próximo domingo hay asamblea en Ponferrada de los del Canal Bajo. Darán cuentas del presupuesto, pero también de un asunto que ahora mismo preocupa y es que están a punto de terminar parte de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo y hay oposición desde el Canal Alto y no existe acuerdo para que los primeros se conecten a la red general de los segundos y al agua que procede del embalse de Bárcena. Es decir, si no se alcaza acuerdo se daría la situación rocambolesca de que los más de 6.800 comuneros beneficiarios de la modernización del regadío tendrían tuberías nuevas, pero sin agua para regar. Un asunto extremo que se intentará evitar y que de hecho ya está precedido de varias reuniones entre las partes implicadas, pero sin acuerdo ahora mismo. La causa de las diferencias entre el Canal Bajo y el Alto para que los primeros se conecten a la red del Alto está en una parte del pago de la conexión. Existe un convenio del año 2010 en el que participan las partes implicadas con la ayuda de las administraciones central y autonómica, en el que dice que la conexión del Canal Bajo se produciría en el 2012. Pero estamos en el 2026 y ahora desde el Canal Alto defienden que los del Bajo deben abonar la parte de la conexión que les corresponde más las cuotas con carácter retroactivo desde el año 2012. A esto se niegan en parte los del Canal Bajo, que están por la labor de abonar 1,6 millones de euros que les toca por el enganche, pero no así ven procedente pagar por algo que no tienen desde el 2012. Aún así, las dos partes han mantenido conversaciones de negociación para arreglarse. Los del Canal Bajo ofrecen pagar lo que les corresponde del citado 1,6 millones, y a mayores otros 300.000 euros abonables en 15 anualidades, a razón de 20.000 euros anuales. Pero los del Canal Alto dijeron que no y las palabras de desacuerdo han sonado incluso en ocasiones desfavorables al acuerdo hasta el punto de amenazar con no dejar a los del Canal Bajo conectarse si no zanjan esa diferencia con carácter retroactivo. Pero los del Canal Bajo se amparan en la cláusula 10 del convenio firmado, y estiman que pagarán su parte cuando se conecten. No antes. Aunque ninguna de las partes lo quiere, en el asunto de las diferencias sobrevuela la posibilidad (puede que lejana y en último término) de acudir a resolverlo en los tribunales. Esto que nadie desea supondría un cataclismo para los intereses de una parte de los regantes y podría generar, según alguna de las federaciones nacionales de regantes como Fanacor una riada de demandas porque no se puede dejar a una de las partes sin agua de riego. El Canal Bajo del Bierzo beneficia a 6.884 propietarios o comuneros en su zona de influencia, que abarca términos municipales como Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo. Otro de los asuntos candentes y que posiblemente también se hable en la asamblea de mañana domingo del Canal Bajo,a las diez de la mañana en el Viergen de la Encina de Ponferrada, es el de las aguas pluviales procedentes de la autovía del Noroeste (la A-6), de la carretera N-VI y de lo que procede de la parte de Compostilla y el tramo del canal en esa zona. De momento no hay ningún tipo de acuerdo entre las partes implicadas o afectadas, el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Ponferrada ylos regantes. Lo que sí se conoce de momento es que los regantes se niegan a pagar la parte de esta mejora por entender que las agluas de lluvia que bajaban a su canal no es de su competencia y deben ser las administraciones públicas las que corran con los gastos, y no los regantes.

«De momento sobre las aguas pluviales no hemos tenido respuesta. Nosotros decimos que nos vamos a negar a pagar esa obra y vamos a ver si entre Fomento, Ayuntamiento y esta gente llegan a un acuerdo», manifestaba ayer Humberto Merayo, uno de los responsables del Canal Bajo del Bierzo.

El Canal Alto reclama el pago del enganche de los del Canal Bajo con carácter retroactivo desde el 2012, y los del Bajo dicen que es del 2026