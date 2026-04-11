Diario de León

Fabero aúpa lo artesano en una feria de matriz minera

El Pozo Julia acoge el Mercado Tierras Mineras para poner en valor los productos de la tierra

La feria se celebra en el Pozo Julia.

La feria se celebra en el Pozo Julia.ANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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Tradición, sabor y cultura en un entorno con historia. Así se ha presentado en Fabero el Mercado Tierras Mineras que, este fin de semana, ofrece una muestra de los mejores productos de la tierra en el emblemático Pozo Julia. Lo hace en el marco de las Jornadas Gastronómicas y Tapas Mineras Cuenca de Fabero con la participación de 17 artesanos de la miel, la cosmética natural, el textil, la joyería, las velas, el vino, los quesos, etcétera.

La feria se complementa con varios talleres infantiles, una degustación de productos de Lechería La Popular y una cata de miel Los Zánganos. Habrá también una cata de cinco vinos de la Bodega D. Pedrones. Una actividad con la que Fabero insiste en la puesta en valor de su pasado minero como recurso turístico y trata de desestacionalizar las visitas, más concentradas en los meses de verano, abriendo el programa a todo el año con acciones de raíz minera pero de diversa índole. Ahora es tiempo de gastronomía y artesanía.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.ANA F. BARREDO

Las imágenes del Mercado Tierras Minera de Fabero.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.ANA F. BARREDO

Las imágenes del Mercado Tierras Minera de Fabero.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Las imágenes del Mercado Tierras Minera de Fabero.

Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Cerca de una veintena de artesanos y productores participante en el evento.

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Las imágenes del Mercado Tierras Minera de Fabero.

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