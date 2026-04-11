Fabero aúpa lo artesano en una feria de matriz minera

La feria se celebra en el Pozo Julia.ANA F. BARREDO

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Tradición, sabor y cultura en un entorno con historia. Así se ha presentado en Fabero el Mercado Tierras Mineras que, este fin de semana, ofrece una muestra de los mejores productos de la tierra en el emblemático Pozo Julia. Lo hace en el marco de las Jornadas Gastronómicas y Tapas Mineras Cuenca de Fabero con la participación de 17 artesanos de la miel, la cosmética natural, el textil, la joyería, las velas, el vino, los quesos, etcétera.

La feria se complementa con varios talleres infantiles, una degustación de productos de Lechería La Popular y una cata de miel Los Zánganos. Habrá también una cata de cinco vinos de la Bodega D. Pedrones. Una actividad con la que Fabero insiste en la puesta en valor de su pasado minero como recurso turístico y trata de desestacionalizar las visitas, más concentradas en los meses de verano, abriendo el programa a todo el año con acciones de raíz minera pero de diversa índole. Ahora es tiempo de gastronomía y artesanía.