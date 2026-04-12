Congosto denuncia el abandono de Correos tras el cierre de la oficina

En el municipio de Congosto no hay servicio postal o no un servicio óptimo y eso está causando graves problemas a sus vecinos y a la propia administración local. Comunicaciones de citas médicas y notificaciones de Hacienda o administrativas que llegan tarde, facturas que se quedan por el camino, citaciones judiciales a destiempo. La situación es caótica desde hace varios meses, cuando se cerró la oficina de Correos que prestaba un servicio diario en San Miguel de las Dueñas por la jubilación de la personas que se ocupan de esta función. No hay relevo de personal y la recogida de paquetes y cartas certificadas ha de hacerse ahora en Bembibre o Ponferrada. Tanto el Ayuntamiento de Congosto como la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas han presentado numerosas quejas para tratar de revertir la situación, pero el silencio de Correos parece la norma y los vecinos ya están hartos.

«Desde julio 2025, que se jubiló la funcionaria de Correos de la zona de San Miguel de las Dueñas, Calamocos y Castropodame, el servicio de oficina que funcionaba en San Miguel de 9.30 a 10.00 horas a diario se ha cerrado. Lo mismo pasa en la zona de Almázcara, que cubre las localidades de Almázcara, Villaverde, Congosto y Cobrana. Todas estas poblaciones usaban la oficina que el Ayuntamientotiene a dis posicion de Correos en el edificio de usos múltiples de San Miguel de las Dueñas», relata una de las vecinas afectadas. Y tanto el alcalde, Jorge García Vega; como la pedánea de San Miguel, Ana Beatriz Marcos, corroboran sus palabras y exigen soluciones.

«No tenemos un buen servicio de Correos y son numerosas las quejas por problemas que estamos recibiendo de los vecinos», asegura el regidor. «El abandono es total, las cartas no llegan y lo que recibimos de Correos es la callada por respuesta. En la propia Junta Vecinal hemos tenido problemas porque no llegamos a tiempo para algunas subvenciones al dilatarse los tiempos de las notificaciones. El cartero viene una vez al mes», añade la pedánea. También los propios vecinos han ido a quejarse a la oficina de Bembibre.

Abandono del medio rural

«El perjuicio ocasionado por la falta de este servicio esencial es bastante grave», insisten los afectados, ya que no solo es que reciban tarde las notificaciones o citaciones importantes, sino lo que ello conlleva para el propio Sistema Público de Salud en el caso de la pérdida de consultas médicas y para, por ejemplo, la Oficina Judicial Municipal (antiguo juzgado de paz), donde se están produciendo retrasos en el servicio de justicia porque los vecinos reciben las cartas días después de la cita. Y un gasto doble al tener que reenviar las citaciones.

«Si acudes a la oficina de Bembibre a pedir tu correo, como lo tienen sin clasificar hasta el momento del reparto, te vuelves igual que fuiste. Hay vecinos que llevan meses sin recibir sus facturas. A mí me devolvieron los recibos de la Contribución que no tenía domiciliados y tuve que ir a las oficinas de la Diputación de León a por duplicados», denuncia una vecina que, como el resto de residentes en el municipio de Congosto, reclaman a Correos que cubra las plazas vacantes y reabra la oficina de San Miguel de las Dueñas para prestar «el servicio público de calidad que merecemos lo que todavía permanecemos en el mundo rural».

En el municipio de Congosto no hay servicio postal o no un servicio óptimo y eso está causando graves problemas a sus vecinos y a la propia administración local. Comunicaciones de citas médicas y notificaciones de Hacienda o administrativas que llegan tarde, facturas que se quedan por el camino, citaciones judiciales a destiempo. La situación es caótica desde hace varios meses, cuando se cerró la oficina de Correos que prestaba un servicio diario en San Miguel de las Dueñas por la jubilación de la personas que se ocupan de esta función. No hay relevo de personal y la recogida de paquetes y cartas certificadas ha de hacerse ahora en Bembibre o Ponferrada. Tanto el Ayuntamiento de Congosto como la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas han presentado numerosas quejas para tratar de revertir la situación, pero el silencio de Correos parece la norma y los vecinos ya están hartos.

«Desde julio 2025, que se jubiló la funcionaria de Correos de la zona de San Miguel de las Dueñas, Calamocos y Castropodame, el servicio de oficina que funcionaba en San Miguel de 9.30 a 10.00 horas a diario se ha cerrado. Lo mismo pasa en la zona de Almázcara, que cubre las localidades de Almázcara, Villaverde, Congosto y Cobrana. Todas estas poblaciones usaban la oficina que el Ayuntamientotiene a dis posicion de Correos en el edificio de usos múltiples de San Miguel de las Dueñas», relata una de las vecinas afectadas. Y tanto el alcalde, Jorge García Vega; como la pedánea de San Miguel, Ana Beatriz Marcos, corroboran sus palabras y exigen soluciones. «No tenemos un buen servicio de Correos y son numerosas las quejas por problemas que estamos recibiendo de los vecinos», asegura el regidor. «El abandono es total, las cartas no llegan y lo que recibimos de Correos es la callada por respuesta. En la propia Junta Vecinal hemos tenido problemas porque no llegamos a tiempo para algunas subvenciones al dilatarse los tiempos de las notificaciones. El cartero viene una vez al mes», añade la pedánea. También los propios vecinos han ido a quejarse a la oficina de Bembibre.

Abandono del medio rural

«El perjuicio ocasionado por la falta de este servicio esencial es bastante grave», insisten los afectados, ya que no solo es que reciban tarde las notificaciones o citaciones importantes, sino lo que ello conlleva para el propio Sistema Público de Salud en el caso de la pérdida de consultas médicas y para, por ejemplo, la Oficina Judicial Municipal (antiguo juzgado de paz), donde se están produciendo retrasos en el servicio de justicia porque los vecinos reciben las cartas días después de la cita. Y un gasto doble al tener que reenviar las citaciones.

«Si acudes a la oficina de Bembibre a pedir tu correo, como lo tienen sin clasificar hasta el momento del reparto, te vuelves igual que fuiste. Hay vecinos que llevan meses sin recibir sus facturas. A mí me devolvieron los recibos de la Contribución que no tenía domiciliados y tuve que ir a las oficinas de la Diputación de León a por duplicados», denuncia una vecina que, como el resto de residentes en el municipio de Congosto, reclaman a Correos que cubra las plazas vacantes y reabra la oficina de San Miguel de las Dueñas para prestar «el servicio público de calidad que merecemos lo que todavía permanecemos en el mundo rural».