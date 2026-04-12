Ponferrada da alas a la lectura entre los jóvenes con 'Leer nos da sueños'

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada —a través del proyecto Biblioteca Infinita- desarrollará, en abril y mayo, una programación especial bajo el título «Leer nos da sueños», dirigida principalmente al público escolar del municipio y con propuestas abiertas para toda la familia. Desde hoy y hasta el 27 de mayo, la biblioteca acogerá la exposición «Leer nos da sueños. Dormir, desear, imaginar», una propuesta que invita a explorar y descubrir la conexión entre los sueños y la literatura, un momento en el que todo puede suceder.

Además, se incluye el espacio «El cuarto de atrás», dedicado a la escritora Carmen Martín Gaite y su universo creativo. Todo pensado para fomentar la lectura, que los jóvenes interactúen, y estimulen su imaginación. Las visitas, de aproximadamente una hora, se desarrollarán en horario lectivo y cuentan ya con la participación de mil escolares de Ponferrada. Por la tarde, estarán abiertas al público general.

La programación se completa con un espacio de lectura y talleres en la sala Arturo González Nieto, que contará con nuevas obras infantiles y una gran exposición que recorre los grandes clásicos de la literatura a través de ilustradores internacionales como Rebeca Dautremer, Roberto Innocenti o Benjamin Lacombe, junto a destacadas españolas como Elena Odriozola y Noemí Villamuza. Asimismo, se exhibirán ediciones de lujo documentadas por autores como Pablo Picasso, Salvador Dalí o Eduardo Arroyo, junto a piezas singulares como un facsímil del Beato de Liébana o cartografía de Ptolomeo.

Por otra parte, la sala Silvia Prada acogerá una muestra fotográfica y de documentación dedicada a Antonio Lago Carballo, autor vinculado a Ponferrada, que repasa su trayectoria como escritor, profesor, editor y político. La exposición destaca su contribución a la creación de la Biblioteca Municipal, tras impulsar una ayuda económica que permitió su apertura en 1982.