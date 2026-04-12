Leoneza, donde las ovejas son de piedra y las flores de latón

Arturo Bruzos y Marisa Sánchez presenta el nuevo conjunto escultórico de Leoneza.ANA F. BARREDO

Hace trece años que Marisa Sánchez y Arturo Bruzos se marcaron un reto que cambiaría sus vidas como Artesanos de Luneza. Hicieron del subiao huerto de plantas aromáticas y medicinales, arrancando de raíz todas las zarzas; abrieron caminos, construyeron una fragua y un hórreo que es taller de jabones artesanos y productos naturales y simboliza la recuperación y preservación del patrimonio rural, dieron forma a su hogar e hicieron del arte en piedra y forja un vehículo más de expresión de la naturaleza a la que se entregan a diario. En Leoneza (Páramo del Sil) las ovejas son de piedra, los tallos de las flores están hechos en forja y hay pétalos de latón.

Este domingo, Artesanos de Luneza ha dado un paso más en su plan de recuperación rural, de puesta en valor de los oficios tradicionales, de celebración de la naturaleza después de lo próximo que vieron el fuego el verano que quedó atrás. El incendio del Pico El Miro les tocó tan de cerca que su vida se paró hasta diciembre y ahora quieren reenganchar con sus propósitos con la presentación de un nuevo conjunto escultórico que reivindica la tierra, el origen, lo natural, "un modo de trabajar basado en la sencillez, la calma y la ilusión de construir desde cero sin perder los sueños", dice Marisa.

Las nuevas esculturas de Leoneza representan la recolección y el conocimiento de las plantas. Hechas, como siempre trabaja Bruzos, en forja, piedra, latón y cobre ocupan un espacio hasta ahora vacío en el jardín aromático-silvestre con un mensaje directo, como el que transmiten los 'custodios', otras seis esculturas en forja y hierro que recrean a aquellos seres ancestrales que cuidaban los valores naturales y la tradición de todo elemento invasor. Es un punto y seguido en su proyecto de vida, indisoluble de su labor profesional. Lo siguiente será una palloza que ya se perfila en la distancia cercana.

El evento de inauguración de las nuevas esculturas de Leoneza ha sido también un acto de agradecimiento -apunta Marisa Sánchez- a todas las personas que es han acompañado en el camino y han hecho posible que el proyecto crezca. Son trabajadores autónomos, artistas, amigos y colaboradores que "han tejido una red solida y diversa, profundamente enraizada en el mundo rural y sus realidades".

"Tras un año marcado por la tristeza y la incertidumbre provocadas por los incendios que afectaron a la comarca, este evento quiere ser un gesto de esperanza, fuerza y alegría, un punto de partida hacia la recuperación del territorio y su tejido humano y creativo", concluye la artesana.