El Canal Bajo del Bierzo pide la mediación de Confederación en su disputa con el Canal Alto

En la primera semana de mayo está previsto que terminen las obras para la conexión completa del Canal Bajo del Bierzo tras la modernización de la infraestructura. Así se lo ha transmitido el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) a los regantes. Será justo cuando empiece la campaña de riego. Todo, salvo algunos flecos menores, estaría listo para entonces, pero sigue sin haber acuerdo con el Canal Alto del Bierzo para la conexión a la red general que ambos comparten y a la que los segundos se engancharon en 2012. Los del Alto piden 800.000 euros con carácter retroactivo y los del Bajo están dispuestos a dar solo la mitad, a razón de 26.000 euros anuales durante 15 años. En vista de que no hay trato, el presidente del Canal Bajo, Humberto Merayo, pide mediación externa.

"Nos piden 800.000 euros con carácter retroactivo como si nos hubiéramos conectado en 2012, pero no hemos utilizado esa infraestructura y hay un convenio que el Canal Alto firmó que nos ampara", asegura Merayo, que considera que la única solución posible a estas alturas del desacuerdo es que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil u otra entidad competente medie entre las partes. "Nosotros no queremos discutir con nadie, así que lo mejor es que alguien se ponga de mediador y haremos lo que se nos indique", aseguró el presidente de la Comunidad de Regantes Canal Bajo, convencido de la seguridad que les da dicho convenio.

Merayo hizo estas declaraciones al término de la asamblea de regantes del Canal Bajo celebrada, este domingo, en las instalaciones del Instituto Virgen de la Encina de Ponferrada. Asegura que acudirán a dónde sea necesario para garantizarse el agua una vez que se ejecute la conexión completa y poder regar. Son 6.000 comuneros que gestionan unas 3.660 hectáreas, aunque en la modernización han entrado solo 2.200 hectáreas. "Hablaremos con Confederación y con quién haga falta y, si es necesario, que vengan el ministro de Agricultura y el presidente de la Junta de Castilla y León a inaugurar las partes que ha asumido cada administración y cuando vean que no hay agua, les diremos que es culpa de Canal Alto y que cada cual asuma sus responsabilidades", aseveró el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo.

En la misma asamblea, los regantes también ratificaron la negativa a asumir el coste derivado del desvío de las aguas pluviales procedentes de la autovía A-6, de la carretera N-VI y de Compostilla. "Eso no va con nosotros, que los arreglen entre el Ayuntamiento de Ponferrada, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Fomento. Nosotros no podemos asumir entre 300.000 y 500.000 euros más", afirmó Humberto Merayo.

En la misma sesión, se aprobaron las cuentas, con más de 8,1 millones de ingresos y casi 7,6 millones de euros de gastos.